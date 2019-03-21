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YoTech | Гаджеты и технологии
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DualSense — новый геймпад для PlayStation 5
08.04.2020
Первые подробности о новом iPhone 12
06.04.2020
Обновлённый ICQ New: групповые видеозвонки, каналы и боты
06.04.2020
Telegram 6.0: вкладки чатов, статистика, бесконечные пины
30.03.2020
Поддержка Edge на Windows 7 продлится до середины 2021 года
13.04.2020
TikTok скачали в Google Play Store 1 млрд раз
12.04.2020
Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 выйдут в 3 квартале 2020 года
11.04.2020
Xiaomi выпустила умную скакалку Yunmai YMSE-P701
11.04.2020
Huawei Card: китайский конкурент Apple Card
10.04.2020
OnePlus 8 показали в официальном тизере на YouTube
10.04.2020
Релиз складного планшета Surface Neo отложили из-за COVID-19
09.04.2020
News Bar для Windows 10 с лентой новостей
09.04.2020
Подписка Google Stadia Pro бесплатно на два месяца
08.04.2020
Характеристики и рендеры Oppo Ace 2 раскрыли до анонса
08.04.2020
Poco разрабатывает собственные TWS-наушники
07.04.2020
OnePlus Bullets Wireless Z будут работать 20 часов на одном заряде
06.04.2020
Haylou Solar Smart Watch получили 30 дней автономности
05.04.2020
В Skype появилась функция конференц-связи
05.04.2020
Bluetooth-мышь Xiaomi Mi Elegant Mouse Metallic Edition
04.04.2020
Глобальная MIUI 11 на Android 10 доступна на Mi 9 и Mi 8
02.04.2020
TWS-наушники AKG N400 с активным шумоподавлением и защитой от воды
01.04.2020
Vivo S6 5G: квадрокамера, быстрая зарядка и 5G
31.03.2020
Huawei P40 Pro занял первую строчку в DxOMark
31.03.2020
Как дезинфицировать гаджеты во время эпидеми COVID-19?
28.03.2020
Qualcomm представила новые Bluetooth-чипы QCC514x и QCC304x
27.03.2020
Huawei Sound X: беспроводная акустическая система
27.03.2020
Happy Plugs Air 1 в дизайне от Saint Laurent
26.03.2020
Instagram призывает остаться дома из-за COVID-19
25.03.2020
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